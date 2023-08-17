Український півфіналіст молодіжного Євро-2023 змінив клуб у Європі

Максим Таловєров гратиме в оренді за австрійський ЛАСК.

Український захисник празької "Славії" Максим Таловєров проведе сезон-2023/24 у складі австрійського ЛАСКа.

Як повідомляє офіційний сайт представника чемпіонату Австрії, 23-річний українець підписав орендну угоду на один рік.

Також ЛАСК матиме можливість викупити контракт Таловєрова після завершення терміну оренди.

Зазначимо, що Таловєров уже виступав за австрійську команду від лютого до червня 2023 року. Минулого сезону Максим провів 13 матчів за клуб з міста Лінц.

Таловєров став гравцем "Славії" 2022 року, але зіграв за празьку команду лише 16 матчів. Першу частину сезону-2022/23 він виступав в оренді за чеський "Слован" Ліберець.

Контракт українця зі "Славією" розрахований до літа 2026 року.

Цього літа Таловєров у складі молодіжної збірної України (U-21) дійшов до півфіналу Євро-2023. На турнірі Максим без замін провів чотири матчі.

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