Дніпро-1 – Славія: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 17 серпня, "Дніпро-1" зіграє з празькою "Славією" в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2023/24.

Через повномасштабне військове вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для дніпрян поєдинок відбудеться у словацькому місті Кошице. Початок гри – о 21:00 за київським часом.

У першому матчі між клубами, який було зіграно тиждень тому на "Еден Арені" у Празі, "Дніпро-1" розгромно програв "Славії" з рахунком 3:0 .

Переможець цього протистояння в раунді плейоф відбору Ліги Європи поміряється силами з ще одним українським клубом – луганською "Зорею".

Той, хто програє в дуелі "Славія" – "Дніпро-1", в плейоф кваліфікації Ліги конференцій позмагається за вихід до групового етапу з переможцем пари "Лех" (Польща) – "Спартак" Трнава (Словаччина). Перший мач польський клуб вдома виграв з рахунком 2:1.

Де дивитися матч Дніпро-1 – Славія

На території України поєдинок-відповідь між дніпровським і празьким клубами у прямому ефірі покажуть телеканал УНІАН та Youtube-канал FootballHub.

Крім того, гру можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

На нашому сайті також буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Славія".

Прогнози букмекерів на матч Дніпро-1 – Славія

У майбутньому матчі букмекери вище оцінюють шанси чеської команди. На перемогу "Славії" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,73. Нічия – 3,98. Виграш дніпрян – 5,00.

На прохід празького клубу до наступної стадії можна поставити з коефіцієнтом 1,001. Вихід далі підопічних Олександра Кучера стане величезною сенсацією – 21,00.

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