В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: причина та мапа

Українців закликають бути в укриттях.
В Україні у четвер, 17 серпня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Існує загроза ракетних ударів.
Про це свідчить Карта повітряних тривог.
Станом на 16:22 повітряна тривога поширилась по всіх областях України. Існує загроза ракетних ударів.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про зліт російського МіГ-31, який є носієм ракет "Кинджал".
"УВАГА Вся Україна - ракетна небезпека! МиГ-31К у повітряному просторі Воронезької області рф", - повідомили у ПС ЗСУ.
Нагадаємо, росіяни зранку четверга, 17 серпня, завдали ракетного удару по Дніпропетровській області.
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