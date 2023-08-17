В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: причина та мапа

Українців закликають бути в укриттях.

В Україні у четвер, 17 серпня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Існує загроза ракетних ударів.

Про це свідчить Карта повітряних тривог.

Станом на 16:22 повітряна тривога поширилась по всіх областях України. Існує загроза ракетних ударів.

Повітряна тривога 17 серпня / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

У Повітряних силах ЗСУ попередили про зліт російського МіГ-31, який є носієм ракет "Кинджал".

"УВАГА Вся Україна - ракетна небезпека! МиГ-31К у повітряному просторі Воронезької області рф", - повідомили у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, росіяни зранку четверга, 17 серпня, завдали ракетного удару по Дніпропетровській області.

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