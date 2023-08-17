У чотирьох областях заборонили хресну ходу УПЦ МП до Почаєва

У чотирьох областях скасували хресну ходу УПЦ МП до Почаєва (Тернопільська область).

Хресна хода мала стартувати 19 серпня і завершитися у Почаївській лаврі.

Тернопільщина

Рада оборони Тернопільщини, яка діє при Тернопільській обласній військовій адміністрації, заборонила проводити пішу ходу через свою область, передає ZAXID.NET.

"Починаючи від 19 серпня представники Московського патріархату можуть здійснити ходу і можуть здійснити її з території Хмельницької області, здійснюючи перехід через Тернопільську область до Почаєва. Що було запропоновано, враховуючи ситуацію, заслухавши військових, представників СБУ, Нацполіції, а також коменданта області, було прийнято рішення щодо заборони таких дійств по території області", — розповів голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

"Зараз йде війна, є інформація, що можуть бути провокації на таких заходах. Поліція звісно ж буде посилено працювати для недопущення таких речей, але даний захід несе небезпеку в тому, що можуть бути порушення громадського порядку, можуть бути провокації ворога, які можуть потім використати у своїх засобах масової інформації для пропаганди. Тому рахуємо недоцільним проведення такого заходу", — зазначив виконувач обов'язків начальника тернопільського обласного управління Нацполіції Сергій Зюбаненко.

Хмельниччина

У виданні нагадали, що Хмельницька ОВА заборонила проведення масових релігійних заходів ще місяць тому. Згідно з рішенням, релігійні походи та демонстрації були заборонені 27-28 липня та анонсовано заборону на 19-25 серпня.

"У тому числі, мова йде про паломницьку ходу великими та малими групами, у Хмельницькій області, на шляху до Свято-Успенської Почаївської Лаври. Додатково також рекомендували органам місцевого самоврядування провести роз’яснювальну роботу на підвідомчих територіях щодо необхідності неухильного дотримання заборони проведення подібних заходів", – зазначив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Волинь і Рівненщина

Очільники Волиньської та Рівненської ОВА Юрій Погуляйко та Віталій Коваль також заявили про заборону проведення масових релігійних заходів від 19 до 25 серпня 2023 року

Хоча вони і не уточнили, що йдеться про УПЦ МП, саме ця конфесія традиційно проводить хресну ходу у ці дні.

Нагадаємо, що скандальній захисниці УПЦ МП Вікторії Кохановській, яка провокувала сутички в Києво-Печерській лаврі, повідомили про підозру.

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