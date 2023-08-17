В четырех областях запретили крестный ход УПЦ МП в Почаев

В четырех областях отменили крестный ход УПЦ МП в Почаев (Тернопольская область).

Крестный ход должен был стартовать 19 августа и завершиться в Почаевской лавре.

Тернопольщина

Совет обороны Тернопольщины, действующий при Тернопольской областной военной администрации, запретил проводить пешее шествие через свою область, передает ZAXID.NET.

"Начиная с 19 августа представители Московского патриархата могут совершить шествие и могут совершить его с территории Хмельницкой области, осуществляя переход через Тернопольскую область к Почаеву. Что было предложено, учитывая ситуацию, заслушав военных, представителей СБУ, Нацполиции, а также коменданта области, было принято решение о запрете таких действ по территории области", — рассказал глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.

"Сейчас идет война, есть информация, что могут быть провокации на таких мероприятиях. Полиция, конечно же, будет усиленно работать для недопущения таких вещей, но данная мера несет опасность в том, что могут быть нарушения общественного порядка, могут быть провокации врага, которые могут потом использовать в своих средствах массовой информации для пропаганды. Поэтому считаем нецелесообразным проведение такого мероприятия", — отметил исполняющий обязанности начальника тернопольского областного управления Нацполиции Сергей Зюбаненко.

Хмельницкая область

В издании напомнили, что Хмельницкая ОВА запретила проведение массовых религиозных мер еще месяц назад. Согласно решению, религиозные походы и демонстрации были запрещены 27-28 июля и анонсирован запрет на 19-25 августа.

"В том числе, речь идет о паломническом шествии по большим и малым группам, в Хмельницкой области, на пути в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. Дополнительно также рекомендовали органам местного самоуправления провести разъяснительную работу на подведомственных территориях относительно необходимости неукоснительного соблюдения запрета проведения подобных мероприятий ", – отметил заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Волынь и Ровенщина

Главы Волынской и Ровенской ОВА Юрий Погуляйко и Виталий Коваль также заявили о запрете проведения массовых религиозных мероприятий с 19 по 25 августа 2023 года

Хотя они и не уточнили, что речь идет об УПЦ МП, именно эта конфессия традиционно проводит крестный ход в эти дни.

Напомним, что скандальной защитнице УПЦ МП Виктории Кохановской, провоцировавшей столкновения в Киево-Печерской лавре, сообщили о подозрении.

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