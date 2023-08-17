Украинский полуфиналист молодежного Евро-2023 сменил клуб в Европе

Максим Таловеров будет играть в аренде за австрийский ЛАСК.

Украинский защитник пражской "Славии" Максим Таловеров проведет сезон-2023/24 в составе австрийского ЛАСКа.

Как сообщает официальный сайт представителя чемпионата Австрии, 23-летний украинец подписал арендное соглашение на один год.

Также у ЛАСКа будет возможность выкупить контракт Таловерова по истечении срока аренды.

Отметим, что Таловеров уже выступал за австрийскую команду с февраля по июнь 2023 года. В прошлом сезоне Максим провел 13 матчей за клуб из города Линц.

Таловеров стал игроком "Славии" в 2022 году, но сыграл за пражскую команду всего 16 матчей. Первую часть сезона-2022/23 он выступал в аренде за чешский "Слован" Либерец.

Контракт украинца со "Славией" рассчитан до 2026 года.

Этим летом Таловеров в составе молодежной сборной Украины (U-21) дошел до полуфинала Евро-2023. На турнире Максим без замен провел четыре матча.

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