В российском городе на металлургическом заводе вспыхнул мощный пожар (видео)

Причины происшествия устанавливаются.
В российском Волгограде на металлургическом заводе "Красный октябрь" днем 17 августа возник мощный пожар.
Об этом пишут пророссийские телеграммы и публикуют видео в Сети.
По данным МЧС РФ, пожар произошел внутри отдельно стоящего бетонного здания. Загорелось трансформаторное масло. Площадь пожара 50 кв. Вроде бы угрозы распространению огня нет.
На видео с места происшествия видно, что языки пламени достигают в высоту нескольких этажей. Спасатели, одетые в специальную форму, напоминающую скафандр, тушат огонь с использованием пены.
Как уверяют пропагандисты, по состоянию на 11:30 пожар на территории завода ликвидирован. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
Напомним, в России в колонии внезапно скончался еще один генерал.
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