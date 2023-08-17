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Оккупанты пытаются русифицировать Мариуполь — власть

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Оккупанты пытаются русифицировать Мариуполь — власть

оккупанты говорят о нехватке финансирования / Фото: Мариупольский горсовет

оккупанты делают все для того, чтобы мариупольцам не было места в родном городе.

Во время блокады и оккупации Мариуполя россияне разрушили 50% многоэтажных домов города, это 934 здания.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Из них уже сами снесли — 465. Уничтожено более 52 тысяч квартир мариупольцев. Несмотря на свои обещания, кафиры предоставляют жилье только военным, строителям и приезжим из России. То есть враг пытается русифицировать город, понимая, что скоро ВСУ освободят наш украинский Мариуполь», — мэр Вадим Бойченко.

Строительство жилья для мариупольцев в городе приостановлено. оккупанты говорят о нехватке финансирования и занимаются исключительно расчисткой площадок для строительства под ипотеку. Но ипотека рассчитана исключительно на самих россиян, в то время как коренное население Мариуполя выселяется за пределы города.

Напомним, появились новые детали перестрелки между российскими оккупантами в Урзуфе под Мариуполем.

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Дата публикации
Просмотры
111
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