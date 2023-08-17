Оккупанты пытаются русифицировать Мариуполь — власть

оккупанты делают все для того, чтобы мариупольцам не было места в родном городе.
Во время блокады и оккупации Мариуполя россияне разрушили 50% многоэтажных домов города, это 934 здания.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Из них уже сами снесли — 465. Уничтожено более 52 тысяч квартир мариупольцев. Несмотря на свои обещания, кафиры предоставляют жилье только военным, строителям и приезжим из России. То есть враг пытается русифицировать город, понимая, что скоро ВСУ освободят наш украинский Мариуполь», — мэр Вадим Бойченко.
Строительство жилья для мариупольцев в городе приостановлено. оккупанты говорят о нехватке финансирования и занимаются исключительно расчисткой площадок для строительства под ипотеку. Но ипотека рассчитана исключительно на самих россиян, в то время как коренное население Мариуполя выселяется за пределы города.
Напомним, появились новые детали перестрелки между российскими оккупантами в Урзуфе под Мариуполем.
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