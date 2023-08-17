Окупанти намагаються русифікувати Маріуполь - влада

Окупанти роблять все задля того, щоб маріупольцям не було місця в рідному місті .

Під час блокади та окупації Маріуполя росіяни зруйнували 50% багатоповерхових будинків міста, це - 934 будівлі.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"З них вже самі знесли - 465. Знищено понад 52 тисячі квартир маріупольців. Попри свої обіцянки, окупанти надають житло лише військовим, будівельникам та приїжджим із Росії. Тобто ворог намагається русифікувати місто, розуміючи, що скоро ЗСУ звільнять наш український Маріуполь», - мер Вадим Бойченко.

Будівництво житла для маріупольців в місті припинено. Окупанти кажуть про брак фінансування та займаються виключно розчищенням майданчиків для будівництва під іпотеку. Але іпотека розрахована виключно на самих росіян, тоді як корінне населення Маріуполя виселяють за межі міста.

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Нагадаємо, з'явилися нові деталі перестрілки між російськими окупантами в Урзуфі під Маріуполем.

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