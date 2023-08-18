В ВСУ показали "свежий" удар по оккупантам – мощное видео

В Силах обороны показали, как танкисты 33-й отдельной механизированной бригады наносят огненное поражение по вражеских позициях.

Видео обнародовал "СтратКом ВСУ".

Военные показали очередной удар по оккупантам

Надеемся, что оккупанты понесли сокрушительные потери. Слава ВСУ!

Ранее наши бойцы показали уникальные кадры ночных штурмов во время звездопада Персеиды. Как отмечают защитники, современная война показывает, что большинство штурмов противник начинает как раз под покровом ночи. Именно поэтому приоритет – быть готовыми отразить и нанести беспощадные удары при любых условиях, и в светлое время суток, и в условиях ограниченной видимости.

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