Не Патрушев, не Медведев: оппозиционер предположил, у кого есть шанс стать преемником Путина

Человека, хоть как-то причастного к тупику, в котором находится Россия из-за войны против Украины, элиты точно не выберут.

У Николая Патрушева и Дмитрия Медведева нет шансов стать преемниками Владимира Путина. Вероятно, новым главой России может стать ранее неизвестный нам человек.

Об этом сказал российский оппозиционный политик и психолог Леонид Гозман, пишет "BILD на русском".

"Тех людей, которые несут по крайней мере моральную ответственность за ту безысходность, в которую они загнали государство, элиты не поддержат. У Николая Платоновича Патрушева и Дмитрия Анатольевича Медведева или еще каких-то таких же странных, мягко говоря, людей шансов нет", – подчеркнул он.

По мнению политика, шансы имеет какой-то, возможно, пока неизвестный нам негодяй. "Жестокий, отвратительный и так далее, но умный. Который, чтобы удержаться у власти, начнет сбрасывать балласт. А самый большой балласт – это война с Украиной", – добавил Гозман.

По его словам, в результате тот или иной диктатор может передать власть гражданскому правительству.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вертикаль власти российского диктатора Владимира Путина полностью разрушена. Следовательно, у него остается только ядерное оружие, которое он будет использовать для запугивания Запада.

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