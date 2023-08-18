«Украинская команда» объявила дрон-марафон ко Дню Независимости (видео)

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Друзья! "Украинская команда" ко Дню Независимости Украины начинает национальный ДРОН-МАРАФОН. Это народный сбор на дроны-камикадзе. Независимой Украине за неделю – 32 года! Донать 32 грн или 320 или 3200 гривен! Или не сдерживай себя, чтобы приблизить Победу Украины!» – призывает «Украинская команда».

Сбор на дроны-камикадзе продлится до 24 августа.

«7 дней! До 24 августа! Вся Украина! Доныть – и они летят! Несут смерть врагам!» — отметили в волонтерском штабе.

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