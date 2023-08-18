«Украинская команда» объявила дрон-марафон ко Дню Независимости (видео)

Волонтерский штаб «Украинская команда» объявила о недельном дрон-марафоне, посвященном 32-й годовщине Независимости Украины.
Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.
"Друзья! "Украинская команда" ко Дню Независимости Украины начинает национальный ДРОН-МАРАФОН. Это народный сбор на дроны-камикадзе. Независимой Украине за неделю – 32 года! Донать 32 грн или 320 или 3200 гривен! Или не сдерживай себя, чтобы приблизить Победу Украины!» – призывает «Украинская команда».
Сбор на дроны-камикадзе продлится до 24 августа.
«7 дней! До 24 августа! Вся Украина! Доныть – и они летят! Несут смерть врагам!» — отметили в волонтерском штабе.
Присоединиться можно по ссылкам: