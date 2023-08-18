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«Українська команда» оголосила дрон-марафон до Дня Незалежності (відео) Актуально

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«Українська команда» оголосила дрон-марафон до Дня Незалежності (відео)

Волонтерський штаб «Українська команда» оголосила про тижневий дрон-марафон, присвячений 32-й річниці Незалежності України.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Друзі! «Українська команда» до Дня Незалежності України розпочинає національний ДРОН-МАРАФОН. Це народний збір на дрони-камікадзе. Незалежній Україні за тиждень - 32 роки! Донать 32 грн або 320 або 3200 гривень! Або не стримуй себе, щоб наблизити Перемогу України!» - закликає «Українська команда».

Збір на дрони-камікадзе триватиме до 24 серпня.

«7 днів! До 24 серпня! Вся Україна! Донать – і вони летять! Несуть смерть ворогам!» - наголосили у Волонтерському штабі.

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Дата публікації
Перегляди
220
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