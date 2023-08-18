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Украина получит "мощные вещи" — Зеленский

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Украина получит "мощные вещи" — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Украинский президент отметил, что "новости для Украины" уже вскоре станут очевидными.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на новое оружие для украинских воинов, которое получит Украина, в частности, от соседей с ЕС.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в пятницу, 18 августа.

"Готовим мощные вещи для Украины, усиление нашего государства, наших воинов. Сегодня и на этой неделе именно такая задача – главная. Оружие для наших воинов. Новые возможности нашей обороны. Новые пакеты поддержки от наших партнеров”, – заявил украинский лидер.

Зеленский отметил, что "новости для Украины" уже вскоре станут очевидными.

“Готовим их с соседями в ЕС. А еще в тех регионах Европы, где нашего сотрудничества с государствами пока было недостаточно. И, конечно, с такими нашими европейскими партнерами, с которыми мы уже не раз доказывали, что европейское лидерство в защите свободы имеет глобальное значение”, — сообщил он.

Кроме того, президент Зеленский перечислил дипломатические успехи Украины на этой неделе. Среди них — присоединение к декларации гарантий безопасности "Большой семерки" 18 государств, а также совместная работа с 63 дипломатическими миссиями ради реализации пунктов украинской формулы мира.

Напомним, ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине, включающем в себя боеприпасы для средств противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования.

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Дата публикации
Просмотры
1512
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