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Німеччина передасть Україні додаткові танки Leopard-1

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Німеччина передасть Україні додаткові танки Leopard-1

Фото: Associated Press

ЗСУ можуть розраховувати на 25 танків.

Німеччина підтвердила передачу Україні додаткових танків Leopard-1.

Про це повідомляє DW з посиланням на міноборони ФРН.

Деталі

Раніше видання Handelsblatt повідомило, що німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall придбав 50 танків Leopard-1 у бельгійської компанії OIP Land Systems. Їх мають переобладнати та передати приблизно Україні. Попередньо, йдеться про 30 одиниць.

Пізніше Міноборони ФРН уточнило, що передбачено 25 танків Leopard-1, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин й два навчальні танки.

Нагадаємо, США офіційно ухвалили передавання першої партії Abrams Україні. Йдеться також про боєприпаси до них, запасні частини, паливне обладнання, ремонтні засоби.

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Дата публікації
Перегляди
637
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