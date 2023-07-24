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Іспанія відправила до України 4 танки Leopard 2A4 і 10 броньованих автомобілів TOA M-113

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Іспанія відправила до України 4 танки Leopard 2A4 і 10 броньованих автомобілів TOA M-113

Іспанія відправила до України 4 танки Leopard

У напрямку України вирушив корабель із вантажем, який, як очікується, буде повністю доправлений українським Збройним силам на початку серпня.

Іспанія направила до України партію гуманітарної допомоги та військову техніку, серед якої 4 танки Leopard 2A4 і 10 броньованих автомобілів TOA M-113.

Про це інформує Міністерство оборони Іспанії.

Як зазначає іспанське Міноборони, з порту Сантандер у напрямку України вирушив корабель із вантажем, який, як очікується, буде повністю доправлений українським Збройним силам на початку серпня.

"Вантаж, відправлений Іспанією, складається із чотирьох танків Leopard 2A4 на додачу до шести Leopard 2 з тими самими характеристиками, які вже були передані українській стороні", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, Іспанія відправила десять броньованих автомобілів TOA M-113 (три з них для Державної прикордонної служби України), десять ваговозів (п'ять – для прикордонників, решта – для ЗСУ), броньований багатоцільовий автомобіль (для прикордонників).

До вантажу входять і три цивільні машини швидкої допомоги та броньована машина швидкої допомоги, а також броньована цивільна машина швидкої допомоги (для прикордонників).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джон Байдена впевнена в тому, що поки ракети ATACMS Україні не потрібні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. Зокрема, Сили оборони отримали 10 танків Leopard 1А5, кулемети для танків і бронетехніки, вантажівки, мостову систему та причепи, радари, снаряди, аптечки тощо.

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Дата публікації
Перегляди
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