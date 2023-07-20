Експерт розповів про високу ефективність касетних боєприпасів

Касетні боєприпаси довели свою ефективність ще під час війни у Вʼєтнамі.

Касетні боєприпаси дозволять українським військовим значно знизити кількість використаних снарядів.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Він заявив, що під час війни e Вʼєтнамі касетні боєприпаси довели свою ефективність.

"В'єтнамська війна показала, що касетні та осколково-фугасні боєприпаси витрачалися у співвідношенні 1 до 8. Ось вам і ефективність – у 8 разів", – заявив Жданов.

Він зазначив, що касетні боєприпаси в одну мить створюють велику зону ураження ворога, якому дуже важко сховатися від вибухів.

"Плюс велика кількість субелементів може залітати в окоп, недаремно Рашистська Федерація зараз підіймає цілу хвилю у світі за "гуманізм", щоб припинити постачання Україні касетних боєприпасів", – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Росії в ОБСЄ відверто збрехав, коли заявив, що країна-агресорка нібито не застосовувала касетних боєприпасів в Україні. Факти використання касетних боєприпасів росіянами зафіксовані документами незалежних місій та інституцій самої ОБСЄ.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові застосовуватимуть касетні боєприпаси на своїй землі, що є абсолютно справедливим проти загарбників.

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