У Пентагоні підтвердили, що Україна отримала касетні боєприпаси

У Пентагоні не надали інших подробиць щодо передачі боєприпасів.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів підтвердили, що Україна вже отримала касетні боєприпаси, які будуть використовуватись силами оборони для захисту країни від російських окупантів.

Про це інформує журналіст Politico Лара Селігман з посиланням на заяву представника Пентагону.

"Високопоставлений американський генерал підтверджує, що касетні боєприпаси США вже прибули в Україну", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, жодних подробиць щодо цього у Пентагоні не надали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Збройних силах України заявили, що касетні боєприпаси, які Україна отримає від США, будуть деморалізувати окупантів та змінять перебіг війни на користь Сил оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна вже отримала від США касетні боєприпаси, але ще не використовувала їх на полі бою.

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