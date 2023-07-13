В Пентагоне подтвердили, что Украина получила кассетные боеприпасы

В Пентагоне не предоставили других подробностей по передаче боеприпасов.

В Министерстве обороны США подтвердили, что Украина уже получила кассетные боеприпасы, которые будут использоваться силами обороны для защиты страны от российских оккупантов.

Об этом сообщает журналист Politico Лара Селигман со ссылкой на заявление представителя Пентагона.

"Высокопоставленный американский генерал подтверждает, что кассетные боеприпасы США уже прибыли в Украину", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, никаких подробностей по этому поводу в Пентагоне не предоставили.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины заявили, что кассетные боеприпасы, которые Украина получит от США, будут деморализовать кафиров и изменят ход войны в пользу Сил обороны.

Кроме того, ранее мы информировали, что Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, но еще не использовала их на поле боя.

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