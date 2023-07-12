"Украина была бы "беззащитной": Блинкен о предоставлении кассетных боеприпасов

Энтони Блинкен также отверг обеспокоенность о том, что кассетные боеприпасы могут создавать смертельную опасность в Украине на протяжении многих лет.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина была бы "беззащитной", если бы и Штаты не решили снабжать ее кассетными боеприпасами.

Об этом он сказал в интервью NBC.

"Запасы унитарных боеприпасов, а не кассетных, во всем мире и в Украине заканчивались и были почти исчерпаны. Поэтому тяжелый, но необходимый выбор дать им кассетные боеприпасы сводился к следующему: если мы этого не сделаем, тогда у них закончатся боеприпасы. Если у них их закончатся боеприпасы, то они будут беззащитны", — говорится в сообщении.

Многие союзники по НАТО подписали Конвенцию о кассетных боеприпасах, которая запрещает использование, производство и продажу кассетных боеприпасов из-за опасности, которую они представляют для гражданского населения. Однако США, Россия и Украина не подписывали этот договор.

Блинкен отверг обеспокоенность тем, что поставляемые США кассетные боеприпасы могут создавать смертельную опасность в Украине в течение многих лет, выбрасывая неразорванные бомбы.

"Каждый союзник, с которым я общался, сказал, что они понимают, почему мы это делаем, когда мы это делаем", – сказал он.

Напомним, 7 июля в администрации президента США Джо Байдена официально подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов. Киев взял на себя письменные обязательства, что будет разумно использовать эти снаряды.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что кассетные боеприпасы будут полезны для Украины в отпоре российской агрессии.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал два условия, как именно Вооруженные силы Украины могут использовать кассетные боеприпасы.

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