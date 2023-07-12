Взрывы в Черкасской области: "шахед" попал в объект инфраструктуры

В результате атаки два человека получили ожоги и доставлены в больницу.

Ночью 12 июля Россия нанесла удар по иранским беспилотникам по Черкасской области. Есть попадание в объект нежилой инфраструктуры. На месте удара возник пожар.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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По его данным, по состоянию на 8 часов утра пожар был ликвидирован. Два человека получили ожоги и доставлены в больницу.

"Сложная ночь. Более трех с половиной часов Черкасщина была на тревоге. Враг атаковал нашу область "шахедами". Есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате там возник пожар — теперь уже ликвидирован", — говорится в его сообщения.

Обследование территории, куда прилетел дрона, продолжается.

Очередная атака окупантов по Украине

Напомним, ночью 12 июля Россия нанесла очередной удар иранским беспилотникам. По информации КМВА, оккупанты третий раз с начала июля атаковали столицу. Все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствами нашей ПВО.

По данным Воздушных сил, в ночь на 12 июля российские кафиры атаковали Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131", которые записали и с северо-восточного направления, Курска. Всего в ударе было задействовано 15 дронов-камикадзе, 11 из них уничтожили силы ПВО.

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