Ночью РФ нанесла очередной удар иранскими беспилотниками по Украине

Начались пятьсот четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.
Стала известна оперативная информация о ситуации в Украине.
Об этом сообщает Генштаб Украины в социальных сетях.
Сегодня ночью РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
Напомним, что ранее в Украине "покраснело" несколько областей.
Добавим, что в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Также все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены ПВО.
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