Ночью РФ нанесла очередной удар иранскими беспилотниками по Украине

Стала известна оперативная информация о ситуации в Украине.

Об этом сообщает Генштаб Украины в социальных сетях.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Напомним, что ранее в Украине "покраснело" несколько областей.

Добавим, что в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Также все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены ПВО.

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