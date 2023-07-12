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Ночью РФ нанесла очередной удар иранскими беспилотниками по Украине

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
670
Время на прочтение
1 мин
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Ночью РФ нанесла очередной удар иранскими беспилотниками по Украине

РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими беспилотниками / Фото: ТСН.ua

Начались пятьсот четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Стала известна оперативная информация о ситуации в Украине.

Об этом сообщает Генштаб Украины в социальных сетях.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Напомним, что ранее в Украине "покраснело" несколько областей.

Добавим, что в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Также все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
670
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