Вночі РФ завдала чергового удару іранськими безпілотниками по Україні

Розпочалася п’ятсот четверта доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.
Стала відома оперативна інформація про ситуацію в Україні.
Про це інформує Генштаб України у соціальних мережах.
Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Нагадаємо, що раніше в Україні "почервоніло" кілька областей.
Додамо, що у Києві була оголошена повітряна тривога.
Також всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено ППО.
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