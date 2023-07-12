Вночі РФ завдала чергового удару іранськими безпілотниками по Україні

Стала відома оперативна інформація про ситуацію в Україні.

Про це інформує Генштаб України у соціальних мережах.

Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Нагадаємо, що раніше в Україні "почервоніло" кілька областей.

Додамо, що у Києві була оголошена повітряна тривога.

Також всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено ППО.

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