Кассетные боеприпасы для Украины: в США озвучили правила использования

Украина не будет использовать кассетные боеприпасы на территории Российской Федерации.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал об этом на брифинге во время перелета в Лондон, где президент США Джо Байден встретится с премьером Великобритании Риши Сунаком, пишет "Европейская правда".

Джейк Салливан напомнил, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщал о принципах, которые будет соблюдать Киев при применении кассетных боеприпасов, приведя два примера.

"Первый – они не будут использовать их на российской территории, а только на собственной территории, где имеют наибольший стимул к ограничению – ограничение влияния на гражданское население, потому что именно украинские граждане будут подвергаться риску", – отметил советник президента США по национальной безопасности.

Во-вторых, добавил Салливан, украинцы "не будут использовать их в населенных пунктах".

Напомним:

На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии в противостоянии российскому вторжению. В новом пакете среди прочего есть кассетные боеприпасы. Это решение вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран.

Во многих странах, особенно в Европе, действует запрет на использование кассетных боеприпасов. Это определено конвенцией с 2008 года, сторонами которой не являются ни США, ни Украина.

По мнению военного эксперта Петра Черника, предоставление Украине кассетных боеприпасов может существенно изменить ситуацию на фронте.

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