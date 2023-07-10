Касетні боєприпаси для України: у США озвучили правила використання

Україна не використовуватиме касетні боєприпаси на території Російської Федерації.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав про це на брифінгу під час перельоту до Лондона, де президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, пише "Європейська правда".

Джейк Салліван нагадав, що міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв про принципи, яких дотримуватиметься Київ при застосуванні касетних боєприпасів, навівши два приклади.

"Перший – вони не будуть використовувати їх на російській території, а лише на власній території, де мають найбільший стимул до обмеження – обмеження впливу на цивільне населення, тому що саме українські громадяни будуть піддаватися ризику", – зазначив радник президента США з національної безпеки.

По-друге, додав Салліван, українці "не будуть використовувати їх у населених пунктах".

Нагадаємо:

Минулого тижня Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії у протистоянні російському вторгненню. У новому пакеті, серед іншого, є касетні боєприпаси. Це рішення викликало критику з боку неурядових організацій і збентежило кілька європейських країн.

У багатьох країнах, особливо в Європі, діє заборона на використання касетних боєприпасів. Це визначено конвенцією від 2008 року, сторонами якої не є ні США, ні Україна.

На думку військового експерта Петра Черника, надання Україні касетних боєприпасів може істотно змінити ситуацію на фронті.

Читайте також: