День бухгалтера в Україні: топ-7 ідей для подарунків

Ідеї для подарунків колегам, друзям чи знайомим на День бухгалтера.

16 липня святкують своє професійне свято бухгалтери, аудитори, економісти, консультанти, також викладачі та студенти, які пов’язані з цими професіями. Робота бухгалтера надважлива - це строгий облік розрахунків, матеріальних цінностей, зарплата та премії і жодного хаосу в документах. Тому до вибору подарунків серйозним вартовим порядку в цифрах також варто поставитися відповідально. Як привітати своїх колег, знайомих чи друзів з Днем бухгалтера, що подарувати - читайте далі.

Історія свята

Ще у п’ятнадцятому столітті, 10 листопада 1494 року, венеційський автор Лука Пачіолі у своїй книзі “Все про арифметику” присвятив цілий розділ бухгалтерській справі рідного міста. Це поклало традицію святкування Міжнародного дня бухгалтера саме 10 листопада. А венеціанського автора відтоді вважають “батьком” бухгалтерії.

В Україні цей день святкують 16 липня, дату було затверджено 18 червня 2004 року на честь ухвалення закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Цікаві факти про бухгалтерський облік

Згідно зі статистикою переважна більшість працівників бухгалтерії - це жінки, їх у професії налічується до 86%.

Бухоблік існує майже 6000 років, а його батьківщиною вважають Стародавній Єгипет.

Є чотири школи бухгалтерії, кожна з яких працює за власними принципами: англо-американська, німецька, французька та італійська.

Всесвітньо відомі особи, що мали професію бухгалтера: письменник О. Генрі, Френк Робінсон, який вигадав логотип «Coca-Cola», Генріх Шліманн - виявив руїни Трої.

Ідеї для подарунків - як привітати бухгалтера