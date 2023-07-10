День бухгалтера в Україні: топ-7 ідей для подарунків

Ідеї для подарунків колегам, друзям чи знайомим на День бухгалтера.
16 липня святкують своє професійне свято бухгалтери, аудитори, економісти, консультанти, також викладачі та студенти, які пов’язані з цими професіями. Робота бухгалтера надважлива - це строгий облік розрахунків, матеріальних цінностей, зарплата та премії і жодного хаосу в документах. Тому до вибору подарунків серйозним вартовим порядку в цифрах також варто поставитися відповідально. Як привітати своїх колег, знайомих чи друзів з Днем бухгалтера, що подарувати - читайте далі.
Історія свята
Ще у п’ятнадцятому столітті, 10 листопада 1494 року, венеційський автор Лука Пачіолі у своїй книзі “Все про арифметику” присвятив цілий розділ бухгалтерській справі рідного міста. Це поклало традицію святкування Міжнародного дня бухгалтера саме 10 листопада. А венеціанського автора відтоді вважають “батьком” бухгалтерії.
В Україні цей день святкують 16 липня, дату було затверджено 18 червня 2004 року на честь ухвалення закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
Цікаві факти про бухгалтерський облік
- Згідно зі статистикою переважна більшість працівників бухгалтерії - це жінки, їх у професії налічується до 86%.
- Бухоблік існує майже 6000 років, а його батьківщиною вважають Стародавній Єгипет.
- Є чотири школи бухгалтерії, кожна з яких працює за власними принципами: англо-американська, німецька, французька та італійська.
- Всесвітньо відомі особи, що мали професію бухгалтера: письменник О. Генрі, Френк Робінсон, який вигадав логотип «Coca-Cola», Генріх Шліманн - виявив руїни Трої.
Ідеї для подарунків - як привітати бухгалтера
- Персоналізовані презенти. Подаруйте своєму бухгалтеру корисну річ із гравіюванням, наліпкою чи вишивкою. Це може бути чашка, футболка, ручка чи кепка.
- Враження на подарунок. Якщо ви не знаєте, як привітати свого знайомого з Днем бухгалтера, то подарунковий сертифікат стане чудовим варіантом. Це можуть бути спа-процедури, кіносеанс, прогулянка на конях, різноманітні екскурсії з дегустаціями чи фотосесія.
- Оригінальний блокнот. Можна подарувати блокнот з нестандартним дизайном або мотивуючими написами.
- Книга про фінанси або бухгалтерію. Як відомо, найкращий подарунок - це книга. Виберіть книгу з актуальною інформацією, яка буде цікавою і допоможе розширити знання.
- Курс або вебінар з професійного розвитку. Допоможіть своєму бухгалтеру зробити кар’єрний ривок чи прокачати навички - подаруйте сертифікат на навчання.
- Подарунковий бокс. Як привітати бухгалтера, щоб він зрадів сюрпризу? Наповніть бокс тим, що він любить або чим цікавиться. Наприклад, ваша колега обожнює смаколики, наповніть бокс цукерками та печивом. Можна покласти доглядову косметику. Якщо бухгалтер чоловік - покладіть набір з інструментами, туристичний набір або кумедні шкарпетки. Він обов’язково буде у захваті від такого подарунка.
- Головоломки. Це можуть бути скарбнички з секретами, настільні ігри, різноманітні пазли з цікавими фотографіями, магнітні конструкції чи декор, наприклад, карта України.