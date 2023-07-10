Пригожин після заколоту зустрічався з Путіним у Кремлі

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 1 липня зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це пише французьке видання Libération з посиланням на джерела в західній розвідці.

Як зазначають у розвідці, Пригожин увесь цей час перебуває у Москві.

"Очільник "вагнерівців" уже встиг зустрітися із главою Кремля, генералом Віктором Золотовим, командувачем Національної гвардії Росгвардії і одним з найвідданіших послідовників президента, і Сергієм Наришкіним, головою російської зовнішньої розвідки", - йдеться у повідомленні.

Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що рішення російського президента Володимира Путіна не швидко покарати "групу Вагнер" та переслідувати учасників заколоту ставить його самого та його підлеглих у незручне становище.

Наслідки бунту ПВК "Вагнер", який організував Євген Пригожин, в РФ все ще залишаються незрозумілими для самих бойовиків та їхнього ватажка. Однак, очевидно, що Україна вже виграла від цього заколоту і може виграти ще більше.

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