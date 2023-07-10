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"Настав час відплати": в ГУР заінтригували новим відео

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
4541
Час на прочитання
1 хв
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"Настав час відплати": в ГУР заінтригували новим відео

Українська розвідка заінтригувала новим потужним відео 10 липня. ФОТО: скрин із відео

На ролику показані фрагменти боїв українських військових із російськими окупантами та роботу ЗСУ.

Українська розвідка заінтригувала новим відео зі зворотним відліком часу. Адресоване воно загарбникам, які прийшли на нашу землю.

Ролик опублікували на офіційній сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони вранці 10 липня.

Відео підписали коротко: "Настав час відплати" із хештегом "ПрацюєГУР". Відлік часу починається від 60 секунд і закінчується на 0. На ролику показані фрагменти боїв українських військових із російськими окупантами та роботу ЗСУ, які до чогось готуються. Закінчуються відео фразою: "Прийшов час відплати" на фоні загадкового сміху. 

Про які події на фронті йдеться - можна лише припускати. 

"Настав час відплати": в ГУР заінтригували новим відео

"Настав час відплати": в ГУР заінтригували новим відео

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу, станом на 10 липня ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. Тим часом Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Мають успіхи.

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Дата публікації
Перегляди
4541
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