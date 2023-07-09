Заколот "Вагнера": аналітики оцінили наслідки для України

Експерти кажуть, що Україна виграла від бунту у РФ.

Наслідки бунту ЧВК "Вагнер", який організував Євген Пригожин, в РФ все ще залишаються незрозумілими для самих бойовиків та їхнього ватажка. Однак, очевидно, що Україна вже виграла від цього заколоту і може виграти ще більше.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, президент РФ Володимир Путін після бунту 24 червня, швидше за все, не дозволить "вагнерівцям" воювати в Україні. Це може назавжди знизити загальну здатність Росії вести наступальні дії.

"Поспішний відхід ПВК "Вагнера" з Бахмута Донецької області зруйнував російські позиції в цьому районі та сприяв тактично важливим успіхам, яких українські сили досягли навколо міста", ‒ зазначають експерти.

Що відомо про заколот Пригожина

23 червня Пригожин заявив про удар по тилових таборах "Вагнера" у Ростові-на-Дону регулярною армією.

Після цього Пригожин разом зі своїми найманцями 24 червня захопили військові штаби у двох регіонах РФ та оголосили про "похід на Москву" задля "відновлення справедливості".

Однак вже ввечері того ж дня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що домовився з Пригожиним про припинення бунту. Останній сказав, що найманці зупинилися за 200 км від Москви і розвертають свої колони назад, щоб начебто не проливати кров жодної зі сторін.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков пообіцяв помилування учасникам бунту та повернення до польових таборів. А щодо Пригожина, то за словами Пєскова, той переїжджає до Білорусі.

Пригожин має намір взяти участь у президентських виборах в РФ наступного року.

Також стало відомо, щоПригожин використовує двійників, щоб приховати свої пересування, тому складно з’ясувати, де він перебуває зараз.

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