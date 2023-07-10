День бухгалтера в Украине: ТОП-7 идей для подарков

Идеи для подарков коллегам, друзьям или знакомым в День бухгалтера.
16 июля отмечают свой профессиональный праздник бухгалтеры, аудиторы, экономисты, консультанты, а также преподаватели и студенты, связанные с этими профессиями. Работа бухгалтера очень важна — это строгий учет расходов, материальных ценностей, зарплата, премии и никакого хаоса в документах. Поэтому к выбору подарков серьезным стражам порядка в цифрах также следует отнестись ответственно. Как поздравить своих коллег, знакомых или друзей с Днем бухгалтера, что подарить – читайте дальше.
История праздника
Еще в пятнадцатом веке, 10 ноября 1494 года, венецианский автор Лука Пачиоли в своей книге "Все об арифметике" посвятил целый раздел бухгалтерскому делу родного города. Это положило традицию празднования Международного дня бухгалтера именно 10 ноября. А венецианского автора с тех пор считают "отцом" бухгалтерии.
В Украине этот день отмечается 16 июля, дата была утверждена 18 июня 2004 в честь принятия закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".
Интересные факты о бухгалтерском учете
- Согласно статистике подавляющее большинство работников бухгалтерии – это женщины, их в профессии насчитывается до 86%.
- Бухучет существует почти 6000 лет, а его родиной считают Древний Египет.
- Есть четыре школы бухгалтерии, каждая из которых работает по своим принципам: англо-американская, немецкая, французская и итальянская.
- Всемирно известные личности, имевшие профессию бухгалтера: писатель О. Генри, Фрэнк Робинсон, придумавший логотип «Coca-Cola», Генрих Шлиманн – обнаружил руины Трои.
Идеи для подарков – как поздравить бухгалтера
- Персонализированные презенты. Подарите своему бухгалтеру полезную вещь с гравировкой, наклейкой или вышивкой. Это может быть чашка, футболка, ручка или кепка.
- Впечатление на подарок. Если вы не знаете, как поздравить своего знакомого с Днем бухгалтера, то подарочный сертификат станет отличным вариантом. Это могут быть спа-процедуры, киносеанс, прогулка на лошадях, экскурсии с дегустациями или фотосессия.
- Оригинальный блокнот. Можно подарить блокнот с нестандартным дизайном или мотивирующими надписями.
- Книга о финансах или бухгалтерии. Как известно, лучший подарок – это книга. Выберите книгу с актуальной информацией, которая будет интересна и поможет расширить знания.
- Курс или вебинар по профессиональному развитию. Помогите своему бухгалтеру сделать карьерный рывок или прокачать навыки – подарите сертификат на обучение.
- Подарочный бокс. Как поздравить бухгалтера, чтобы он обрадовался сюрпризу? Наполните бокс тем, что он любит или чем интересуется. К примеру, ваша коллега обожает вкусности, наполните бокс конфетами и печеньем. Можно положить уходовую косметику. Если бухгалтер мужчина – положите набор с инструментами, туристический набор или забавные носки. Он обязательно будет в восторге от такого подарка.
- Головоломки. Это могут быть копилки с секретами, настольные игры, разнообразные пазлы с интересными фотографиями, магнитные конструкции или декор, например карта Украины.