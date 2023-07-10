День бухгалтера в Украине: ТОП-7 идей для подарков

Идеи для подарков коллегам, друзьям или знакомым в День бухгалтера.

16 июля отмечают свой профессиональный праздник бухгалтеры, аудиторы, экономисты, консультанты, а также преподаватели и студенты, связанные с этими профессиями. Работа бухгалтера очень важна — это строгий учет расходов, материальных ценностей, зарплата, премии и никакого хаоса в документах. Поэтому к выбору подарков серьезным стражам порядка в цифрах также следует отнестись ответственно. Как поздравить своих коллег, знакомых или друзей с Днем бухгалтера, что подарить – читайте дальше.

История праздника

Еще в пятнадцатом веке, 10 ноября 1494 года, венецианский автор Лука Пачиоли в своей книге "Все об арифметике" посвятил целый раздел бухгалтерскому делу родного города. Это положило традицию празднования Международного дня бухгалтера именно 10 ноября. А венецианского автора с тех пор считают "отцом" бухгалтерии.

В Украине этот день отмечается 16 июля, дата была утверждена 18 июня 2004 в честь принятия закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

Интересные факты о бухгалтерском учете

Согласно статистике подавляющее большинство работников бухгалтерии – это женщины, их в профессии насчитывается до 86%.

Бухучет существует почти 6000 лет, а его родиной считают Древний Египет.

Есть четыре школы бухгалтерии, каждая из которых работает по своим принципам: англо-американская, немецкая, французская и итальянская.

Всемирно известные личности, имевшие профессию бухгалтера: писатель О. Генри, Фрэнк Робинсон, придумавший логотип «Coca-Cola», Генрих Шлиманн – обнаружил руины Трои.

Идеи для подарков – как поздравить бухгалтера