Подоляк: "Війна не може затягнутися на роки"

Повномасштабна війна, яку Росія розпочала проти України, не може затягнутися на роки або перерости в заморожений конфлікт.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю виданню Meduza.

"Це спекулятивні оцінки, які до реальності не мають відношення. Ця війна не може затягнутися на роки — виходячи з ресурсів сторін це неможливо", - сказав Подоляк, відповідаючи на запитання , якщо Україні доведеться вибирати між багаторічною війною з постійними жертвами і заморожуванням конфлікту.

Водночас він зазначив, що зростають ресурсні можливості України.

"Вона нешвидко отримує ті чи інші компоненти для ведення бойових дій, але буде отримувати їх в прискореному темпі, тому що військово-промислові комплекси України та її партнерів працюють все інтенсивніше. Просто до війни ніхто не виробляв десятки тисяч снарядів на місяць — а зараз зовсім інше сприйняття потреб ВПК і готується необхідний обсяг озброєнь", - підкреслив Подоляк.

Він також переконаний, що у Росії ресурси поступово скорочуються.

"Війна дуже дорого коштує. Практично все, що Росія мала, вона вже витратила на війну. Докуповувати десь ті чи інші витратні матеріали, щоб виробляти додаткові обсяги високоточної зброї, ракет - це намагатися знайти когось на обкладеному санкціями ринку. Плюс це вимагає преміальних виплат. Грубо кажучи, тут потрібно з великим дисконтом продавати свій товар і в той же час з великою надбавкою купувати якісь запчастини для того чи іншого виробництва. Все це буде позначатися на економічному стані РФ", - зазначив Подоляк.

Раніше радник очільника Офіса президента Михайло Подоляк заявив, що українцям слід готуватися до чергових масованих ударів ЗС РФ восени та взимку.

Подоляк зазначив, що громадянам України потрібно розуміти, що "велика війна все ще триває". Однак умови наразі відрізняються від початку конфлікту.

Своєю чергою представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що поведінка вищого військово-політичного керівництва Росії та всієї російської пропаганди свідчить про стурбованість і страх перед наступальними діями Сил безпеки і оборони України.

За даними Генштабу, станом на 8 липня 2023 року, агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.