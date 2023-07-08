На Донеччині обвалився дах ТЕС: є жертви

Причини аварії наразі встановлюють фахівці.
У Донецькій області на теплоелектростанції, яка неодноразово зазнавала обстрілів РФ, впав дах котлотурбінного цеху. Щонайменше одна людина загинула. Є поранені.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок – впав дах котлотурбінного цеху", - йдеться у повідомленні.
Через аварію персонал аварійно відключив енергоблоки. Одна людина загинула. Двоє осіб вважають зниклими безвісті. Троє отримали травми.
Наразі на місці відбувається розбір завалів. Причини інциденту встановлюють.
Нагадаємо, у ГУР повідомляють, що ворог продовжує мінування ЗАЕС. Наразі на територію станції доправляють міни та вибухові речовини. Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.