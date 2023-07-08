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На Донеччині обвалився дах ТЕС: є жертви

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Донеччині обвалився дах ТЕС: є жертви

Фото: Національна поліція України

Причини аварії наразі встановлюють фахівці.

У Донецькій області на теплоелектростанції, яка неодноразово зазнавала обстрілів РФ, впав дах котлотурбінного цеху. Щонайменше одна людина загинула. Є поранені. 

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок – впав дах котлотурбінного цеху", - йдеться у повідомленні.

Через аварію персонал аварійно відключив енергоблоки. Одна людина загинула. Двоє осіб вважають зниклими безвісті. Троє отримали травми.

Наразі на місці відбувається розбір завалів. Причини інциденту встановлюють.

Нагадаємо, у ГУР повідомляють, що ворог продовжує мінування ЗАЕС. Наразі на територію станції доправляють міни та вибухові речовини. Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

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Дата публікації
Перегляди
291
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