На Донеччині обвалився дах ТЕС: є жертви

У Донецькій області на теплоелектростанції, яка неодноразово зазнавала обстрілів РФ, впав дах котлотурбінного цеху. Щонайменше одна людина загинула. Є поранені.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок – впав дах котлотурбінного цеху", - йдеться у повідомленні.

Через аварію персонал аварійно відключив енергоблоки. Одна людина загинула. Двоє осіб вважають зниклими безвісті. Троє отримали травми.

Наразі на місці відбувається розбір завалів. Причини інциденту встановлюють.

Нагадаємо, у ГУР повідомляють, що ворог продовжує мінування ЗАЕС. Наразі на територію станції доправляють міни та вибухові речовини. Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

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