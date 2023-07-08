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На Луганщині майже на кордоні з РФ сталась масштабна "бавовна": відео

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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На Луганщині майже на кордоні з РФ сталась масштабна "бавовна": відео

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Повідомляється про гучні вибухи.

В тимчасово окупованому Суходільську Луганської області, що майже на кордоні з РФ, сталася "бавовна". Також вибухи чули у  Молодогвардійську.

Про це повідомляють у Telegram-каналах, а журналіст Денис Казанський оприлюднив відео.

"В окупованому Суходільську Луганської області як крок доброї волі демілітаризувався склад селітри", - йдеться у повідомленні журналіста.

За його словами, гучно було і в "глибокому тилу - у Молодогвардійську та Краснодоні, - туди ще не прилітало".

На опублікованих відео можна побачити стовп сірого диму та чути вибухи. Також видно, що на місці вибуху спалахнула потужна пожежа.

На Луганщині гаряче: лунали потужні вибухи

На Луганщині гаряче: лунали потужні вибухи

Як повідомлялося, в Самарській області, в Росії сталася "бавовна" на заводі з виробництва вибухових речовин "Промсинтез". Попередньо, відбувся вибух в трубі, через яку подають азот. Попередньо, загинули шість людей. Ще двоє постраждали.

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Дата публікації
Перегляди
1737
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