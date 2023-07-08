Байден пояснив, які гарантії безпеки США можуть надати Україні

США можуть надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають вступу до НАТО.

Сполучені Штати Америки готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем після завершення війни.

Про це президент США Джо Байден сказав в інтерв'ю CNN.

"Я довго говорив із Зеленським про це. США будуть готові надати допомогу, поки триватиме цей процес після війни. Ми готові надавати безпекову допомогу, таку як надаємо Ізраїлю. Ми готові забезпечити надання зброї, якої потребують для того, щоб захистити себе", — сказав президент США.

Журналісти зазначають, що такі гарантії безпеки — це 10-річне зобов’язання, які беруть на себе США. Вони передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва.

Нагадаємо, на тлі українського контрнаступу та невдалого заколоту ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина в Росії лідери Європейського Союзу намагаються узгодити довгострокові гарантії безпеки для України.

Однак Австрія виступає проти надання гарантій безпеки для України на рівні Європейського союзу після закінчення війни.

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