Вступ України до ЄС: єврокомісар назвав головну перешкоду

Просування України до членства в ЄС гальмує війна, яка є атакою на саме існування країни.

Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгеї назвав головну перешкоду для просування України до членства в ЄС та умову, яка може прискорити цей процес.

Про це він говорив у четвер, 22 червня, у Стокгольмі, відповідаючи на запитання на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі Ради міністрів ЄС, передає Укрінформ.

За його словами, війна сама собою гальмує просування України до вступу в ЄС, оскільки атакує людей, економіку та інфраструктуру.

“Вона [війна] є атакою проти самого існування країни. Тож коли ця війна завершиться, безумовно, всі процеси підготовки до членства будуть прискорені”, - зазначив Олівер Варгеї.

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Він наголосив, що існує чітка пропозиція з боку Європейського Союзу для України стати членом, тепер лідери ЄС повинні вирішити, чи можливо під час війни виконати всі критерії, необхідні для членства. Єврокомісар нагадав, що ця обставина не перешкодила Україні стати країною-кандидатом, але процедура перетворення на країну-члена є набагато складнішою та тривалішою.

“Йдеться про референдуми, про парламентські ратифікації, про розроблення угоди... Коли цей процес завершиться, будемо сподіватися, війна вже закінчиться. Тому що вона має закінчитися якнайшвидше”, - додав Олівер Варгеї.

Наступним кроком для України є початок переговорів щодо членства, але це, за словами єврокомісара, є найпростішою частиною шляху.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна повинна бути готова до вступу в Європейський Союз через два роки.

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