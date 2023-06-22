Кіпр може передати свої танки Україні: названо умову

Влада Кіпру розглядає можливість передавання Україні свої старих радянських танків. Це станеться, якщо Кіпр закупить для себе ізраїльські танки Merkava.

Про це інформує видання Haaretz.

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У повідомленні видання вказується, що Кіпр та Ізраїль вже провели переговори про продаж танків Merkava.

Один з варіантів, який сторони порушили під час ведення переговорів, полягає в тому, що Кіпр закупить танки Merkava в Ізраїлю. Після цього Кіпр направить свої старі радянські танки для допомоги українцям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що у російських агресорів були б шанси окупувати Україну, якби США та партнери не надавали зброю та фінансування під час війни.

Крім того, ми раніше інформували, що мільярдер Говард Баффет дорікнув Заходу, що він не дає Україні все необхідне, але хоче, щоб вона воювала сама.

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