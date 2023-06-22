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Кипр может передать свои танки Украине: названо условие

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1409
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Кипр может передать свои танки Украине: названо условие

Кипр может передать свою танки Украине / Фото: twitter.com/guyoseary

Кипр ведет переговоры с Израилем о продаже танков Merkava.

Власти Кипра рассматривают возможность передачи Украине своих старых советских танков. Это произойдет, если Кипр закупит для себя израильские танки Merkava.

Об этом информирует издание Haaretz.

В сообщении издания указывается, что Кипр и Израиль уже провели переговоры о продаже танков Merkava.

Один из вариантов, которые стороны нарушили во время ведения переговоров, заключается в том, что Кипр закупит танки Merkava в Израиле. После этого Кипр направит свои старые советские танки для помощи украинцам.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что у российских агрессоров были бы шансы оккупировать Украину, если бы США и партнеры не предоставляли оружие и финансирование во время войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что миллиардер Говард Баффет упрекнул Запад, что он не дает Украине все необходимое, но хочет, чтобы она воевала сама.

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Дата публикации
Просмотры
1409
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