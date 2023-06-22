ООН внесла російську армію до списку "ганьби" за вбивства дітей в Україні — Reuters

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш 22 червня звинуватив Росію у вбивстві 136 дітей в Україні.

ООН заявила про провину Росії у вбивстві 136 українських дітей у 2022 році. Тому Збройні сили РФ внесли до списку "ганьби".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на доповідь Ради безпеки ООН.

"Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш 22 червня звинуватив Росію у вбивстві 136 дітей в Україні у 2022 році, додавши її збройні сили до глобального списку правопорушників, згідно зі звітом для Ради Безпеки ООН", - йдеться у матеріалі Reuters.

Організація Об’єднаних Націй також підтвердила, що російські збройні сили та пов’язані з ними групи покалічили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи та лікарні. Згідно з повідомленням, російські збройні сили також використовували 91 дитину як живий щит.

Росія заперечує напади на цивільне населення від моменту вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

У доповіді Гутерреш зазначив, що він був "особливо шокований" великою кількістю вбитих і поранених дітей, а також нападами російських збройних сил на школи та лікарні.

Він також сказав, що його "особливо турбує" велика кількість таких злочинів проти дітей з боку українських збройних сил.

У своєму звіті ООН звинувачує ЗСУ у "вбивстві 80 дітей, пораненні 175 та у 212 атаках на школи та лікарні".

Місія Росії при ООН у Нью-Йорку не відразу відповіла на прохання прокоментувати звіт.

Документ ООН прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він наголосив, що "Путін є воєнним злочинцем, як і все його оточення разом з терористами, командирами та виконавцями злочинних наказів".

Нагадаємо, в ООН також назвали кількість убитих цивільних українців від початку повномасштабної війни.

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