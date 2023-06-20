У Путіна прокоментували недопуск ООН до лівобережжя Херсонщини

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що окупанти не допускають представників ООН на лівобережжя Херсонщини для евакуації місцевих, бо їм "важко гарантувати безпеку", і взагалі, є "нюанси".

Про це пишуть пропагандистські видання РФ.

"Там постійні обстріли йдуть, постійні провокації, обстрілюються цивільні об'єкти, обстрілюються люди, населення, гинуть люди, тому тут все це дуже складно – дуже складно забезпечити їм безпеку", - сказав представник Кремля.

Пєсков також заявив, що не знає точно всіх нюансів, прокоментувавши заяву координатора ООН з гуманітарних питань в Україні.

"Там само дуже багато питань: як переходити, де лінія зіткнення, забезпечення безпеки", - заявив він.

Недопуск окупантами представників ООН на лівобережжя Херсонщини

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що Росія відмовилася пропускати гуманітарну місію ООН до жителів окупованого лівобережжя Херсонщини, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Речник управління ООН Савіно Абреу наголосив, що українська сторона одразу надала гарантії безпеки. Від росіян на них марно чекають досі, проте переговори тривають.

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