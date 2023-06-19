У Путина прокомментировали недопуск ООН на левобережье Херсонщины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оккупанты не допускают представителей ООН на левобережье Херсонщины для эвакуации местных, потому что им "трудно гарантировать безопасность" и вообще есть "нюансы".

Об этом пишут пропагандистские издания РФ.

"Там постоянные обстрелы идут, постоянные провокации, обстреливаются гражданские объекты, обстреливаются люди, население, гибнут люди, поэтому здесь все это очень сложно – очень сложно обеспечить им безопасность", – сказал представитель Кремля.

Песков также заявил, что не знает точно всех нюансов, прокомментировав заявление координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине.

"Там же очень много вопросов: как переходить, где линия столкновения, обеспечение безопасности", – заявил он.

Недопуск оккупантами представителей ООН на левобережье Херсона

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что Россия отказалась пропускать гуманитарную миссию ООН к жителям оккупированного левобережья Херсонщины, пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС.

Спикер управления ООН Савино Абреу подчеркнул, что украинская сторона сразу предоставила гарантии безопасности. От россиян – их напрасно ждут до сих пор, однако переговоры – продолжаются.

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