В Угорщині не відпускають українських військовополонених, яких передала Росія

Наразі невідомо, за яких підстав українські військовополонені залишаються в Угорщині.

Одинадцять українських військовополонених, яких Росія передала Угорщині, досі не можуть повернутися до України.

Про це заявив радник Уповноваженого з осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Іван Ангелін у коментарі "Громадському".

Зазначається, що невідомо, за яких підстав українські військовополонені залишаються в Угорщині і чому їх не відпускають звідти.

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"11 військових зараз вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, поки вони не в Україні. А поверненням і з'ясуванням причин, з яких вони туди потрапили, займатимуться правоохоронні органи та Міністерство закордонних справ", - розповів радник.

Відомо, що родичам військовополонених вдалося зустрітися з ними, але не в місцях утримання.

"Родичів селять біля готелю, привозять до якогось місця, а потім туди доставляють і полонених. На спілкування дають годину-дві. Про умови утримання та терміни повернення до України рідним не повідомляють", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська православна церква 8 червня заявила, що нібито за її посередництва Угорщині було передано групу українських військовополонених із Закарпаття. Процес відбувся "в рамках міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони".

Згодом Україні вдалося встановити місцезнаходження 11 колишніх військовополонених, яких росіяни передали до Угорщини, і наразі вони перебувають на території цієї держави.