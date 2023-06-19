Негода на Прикарпатті: наслідки стихії вражають

Наслідки негоди досі намагаються усунути на Прикарпатті. Після зливи, яка налетіла вихідними, з гір зійшли селеві потоки. Вони розмили дорожнє покриття. Кілька сіл опинились відрізаними від сполучення. До низки населених пунктів можна дісталися лише спецтехнікою. Третій день поспіль на місці працюють дорожні служби.

Про ситуацію наразі - у сюжеті ТСН.ua.

Дощі вщухли, вода з доріг та людських городів зійшла, рівень води у річках теж поволі опускається. Однак наслідки, спричинені стихією, досі є і вони вражають. Майже 2 тисячі людей фактично відрізані від транспортного сполучення.

Все сталося миттєво, кажуть селяни: у суботу небо наче розірвало - місцеві це називають "хмароломом". Гірські потоки перетворилися на річки, з гір зірвалися селеві потоки, подекуди сталися зсуви землі, які власне десь заблокували дороги, а десь розмили дорожнє покриття.

"Саме поверталася з малою дитиною додому. Тут, де пороги, повністю йшла вода. Неможливо було йти, людину би знесло", - каже Мирослава Зеленчук, мешканка села Красноїлля.

Постраждав Верховинський район. Жителі кажуть: їм пощастило, що оці "хмароломи" відбувалися не одночасно - їх було кілька протягом доби. Інакше наслідки були б ще гірші.

Напередодні у водяній пастці опинилися понад 4 тисячі людей у шести селах. Однак дорожні служби працюють у посиленому режимі, тож кількість заблокованих сіл з кожною годиною меншає. Чим можуть допомагають і самі селяни. Нестачі продуктів та води, кажуть, немає.

"Так як на вчора, то взагалі було відрізано. Сьогодні вже своїми силами, люди десь кирками, рискалями прочистили. І мотоцикли, великий транспорт легенько просувається. Вже це ризиковане явище. Бо може в обрив впасти", - зазначив Михайло Дзюбак, староста Красноїльського старостинського округу.

Однак рятувальники тримають напоготові спецтехніку - у разі погіршення ситуації, якщо будуть зсуви землі або знов дощитиме, готові евакуювати людей до безпечних місць. Туристів просять скасувати подорожі у гори. А організаторам рафтингу ще напередодні наказали призупинити сплави.

Якщо дощів не буде, розчистити дороги до всіх населених пунктів сподіваються вже до кінця завтрашнього дня.

Нагадаємо, на Прикарпатті через негоду було розмито дорогу місцевого значення, а також ускладнений проїзд до кількох сіл Верховинського району. Підтоплені присадибні ділянки.

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