Непогода на Прикарпатье: последствия стихии поражают

Последствия непогоды до сих пор пытаются устранить на Прикарпатье. После ливня, который налетел выходными, с гор сошли селевые потоки. Они размыли дорожное покрытие. Несколько сел оказались отрезанными от сообщения. До ряда населенных пунктов можно добраться только спецтехникой. Третий день на месте работают дорожные службы.

О ситуации сейчас – в сюжете ТСН.ua.

Дожди утихли, вода с дорог и огородов сошла, уровень воды в реках тоже медленно опускается. Однако последствия, вызванные стихией, до сих пор есть, и они поражают. Около 2 тысяч человек фактически отрезаны от транспортного сообщения.

Все произошло мгновенно, говорят местные: в субботу небо словно разорвало – местные это называют "неболомом". Горные потоки превратились в реки, с гор сорвались селевые потоки, кое-где произошли оползни земли, которые где-то заблокировали дороги, а где-то размыли дорожное покрытие.

"Как раз возвращалась с маленьким ребенком домой. Здесь, где пороги, полностью шла вода. Невозможно было ходить, человека бы снесло", — говорит Мирослава Зеленчук, жительница села Красноилье.

Пострадал Верховинский район. Жители говорят: им повезло, что эти "облака" происходили не одновременно — их было несколько в течение суток. Иначе последствия были бы еще хуже.

Накануне в водяной ловушке оказались более 4 тысяч человек в шести селах. Однако дорожные службы работают в усиленном режиме, поэтому количество заблокированных сел с каждым часом уменьшается. Чем могут помогают и сами люди. Нехватки продуктов и воды, говорят, нет.

"Так как вчера, то вообще было отрезано. Сегодня уже своими силами, люди где-то кирками, лопатами прочистили. И мотоциклы, большой транспорт потихоньку продвигается. Уже это рискованное явление. Потому что можно в обрыв упасть", — отметил Михаил Дзюбак, староста Красноильского старостинского округа.

Однако спасатели держат наготове спецтехнику — в случае ухудшения ситуации, если будут оползни или вновь дождь, готовы эвакуировать людей в безопасные места. Туристов просят отменить поездки в горы. А организаторам рафтинга еще накануне приказали приостановить сплавы.

Если дождей не будет, расчистить дороги до всех населенных пунктов надеются уже к концу завтрашнего дня.

Напомним, на Прикарпатье из-за непогоды была размыта дорога местного значения, а также усложнен проезд в несколько сел Верховинского района. Подтоплены приусадебные участки.

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