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Повітряні сили повідомили про пуски ракет

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Повітряні сили повідомили про пуски ракет

Під час повітряної тривоги 19 червня стало відомо пуски ракет. / Фото: Associated Press

У низці областей лунає тривога.

У понеділок, 19 червня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено у низці областей, російська армія запустила ракети.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски ракет", - лаконічно повідомили у ЗСУ.

Тим часом очільник Дніпропетровської обласної ради наголосив, що є реальна загроза ракетного удару. 

"Є реальна загроза ракетного удару. Перебувайте в укриттях", - наголосив він.

Нагадаємо, відомо про виліт російських бомбардувальників Ту-22м3. У ЗСУ повідомили про можливі пуски ракет на півдні та сході. Також є ймовірність запуску ракет ще з акваторії Азовського моря.

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Дата публікації
Перегляди
27к
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