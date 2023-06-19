Росіяни перекинули до Бахмута підкріплення, ЗСУ просуваються далі - Міноборони

Росіяни перекинули до району Бахмута на Донеччині додаткові підрозділи, щоб зупинити просування ЗСУ. Втім, українські оборонці все одно просуваються.

Про це повідомила заступниця очільника Міністерства оборони Ганна Маляр.

За її словами, також окупаційна армія збільшили кількість обстрілів навколо Бахмута. Втім, загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку залишається порівняно низькою.

"Разом з тим тривали бої (минулого тижня - Ред.). Відбулось 41 боєзіткнення та наші війська просунулися в глибину противника на декількох ділянках", - йдеться у повідомленні Маляр.

Армія РФ також наступала у районах Куп'янська, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки. Українські воїни не втратили жодної позиції, наголосила представниця Міноборони.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомляють, що після підриву Каховської ГЕС російські окупаційні змогли провести передислокації та посилити інші напрямки на фронті. Зокрема, Бахмутський та Запорізький. За їхніми даними, перекидання потенційно задіє кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії.

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