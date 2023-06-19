Контрнаступ ЗСУ: що відомо про звільнені села та успіхи військових

Сили оборони України протягом двох тижнів контрнаступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках взяли під контроль низку населених пунктів. Констрнаступ ЗСУ відбувається, як і поперджали у Міноборони, без анонсів. Крім того, військові звернулися до українців зберігати інформаційну тишу.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про звільнені села та наступальні операції ЗСУ.

11 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення сіл Благодатне та Макарівка.

"На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів", - відзначила вона.

Цей напрямок - на стику Донецької та Запорізької областей. Ці території росіяни захопили навесні 2022 року.

В іншому районі Донецької області біля Бахмута українські військові просунулися на 250 метрів біля Берхівського водосховища, додала Маляр.

Вранці 12 червня про звільнення села Сторожове поблизу Великої Новосілки повідомила 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського, яка опублікувала відео зі звільненого села.

Українські військові повідомляли, що в Сторожевому відбувся бій, в якому загинули кілька десятків росіян, а чотирьох російських військових взяли в полон. На відеозаписі також помітна покинута російська техніка з літерою Z та залишені боєприпаси.

Інститут дослідження війни (ISW) повідомляв, що українські війська здійснили візуально підтверджений наступ в західній частині Донецької області на стику із Запорізькою областю. Це, кажуть експерти, російські джерела підтвердили, але намагалися применшити значення цих подій, стверджували, що йдеться нібито про захоплення "сірої зони".

Напередодні зʼявилася інформація, що Збройні сили України деокупували село Пʼятихатки у Запорізькій області.

"В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки", - написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зі слів Маляр, загалом підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км, а звільнена на півдні площа становить 113 квадратних кілометрів.

Захоплення П'ятихаток дозволить Силам оборони розширити плацдарм та розпочати просування до Василівки. До неї від П’ятихаток по прямій понад 13,5 км.

До речі, телеграм-канали повідомляють, що під П’ятихатками ліквідовано заступника командира батальйону "Шторм.Осетія" разом із купою його посіпак – знищено цілий батальйон.

Російські пропагандисти пишуть, що його підрозділ потрапив до оточення у П’ятихатках.

Видання РІА-Мелітополь повідомляє, що під Василівкою зараз точаться запеклі бої. Окупанти звозять до Мелітополя трупи військових автобусами.

Яка ситуація у звільнених селах

Очільник Малинівської громади Пологівського району, де розташовані звільнені села Левадне і Новодарівка, Володимир Шиш розповів "Новинам Приазовʼя", що після початку окупації у цих населених пунктах майже ніхто не проживав. Це невеликі села, зокрема, у Новодарівці до повномасштабного вторгнення були 4 сім’ї, каже він.

"Приблизно 102 га, це доволі хороше поле. Там було 11 будинків, але фактично проживали там 4 сім’ї – це 6 людей. З них троє – похилого віку і троє – 60+. Там були поля, фермерські господарства невеличкі – 300-350 га, які обробляли ті площі. 17 квітня (2022 року) була окупована Новодарівка, людей там не залишилося, жодної. На сьогодні село без людей, тому ніхто там не постраждав", – запевнив Шиш.

У Левадному свого часу розміщувалася тракторна бригада, каже очільник громади. За його словами, там також немає людей. Це невеликий населений пункт.

"Розміщалася тракторна бригада, яка давала можливість працювати 18 працівникам товариства. У них було 1800-1850 га землі, вони обробляли їх й приносили дохід нашій сільській раді. Люди там не проживали ні на початок вторгнення, ні на період звільнення", – додав він.

Заїхати до цих сіл поки що неможливо через безпекову ситуацію.

Окупанти панікують і влаштовують "евакуацію"

Днями в соціальних мережах стали поширювати "документ", виданий окупаційною адміністрацією Запорізької області. В ньому вказується про начебто початок "евакуації" деяких категорій жителів Токмака, Василівки та Пологів до Сімферополя та Керчі. Першочергову "евакуацію" російські окупаційні сили нібито забезпечують тим, хто з ними співпрацював, а також працівникам комунальних служб.

Ганна Маляр того дня повідомила, що вплив російських окупаційних адміністрацій на захоплених територіях стрімко знижується через їхню нездатність підтримувати прийнятний рівень життєзабезпечення місцевого населення.

У Мелітополі Запорізької області російські військові встановлюють додаткові блокпости та здійснюють тотальну перевірку місцевих жителів та автівок, розповів мер Іван Федоров. За його словами, десятки людей після перевірок потрапляють до комендатури, подальша їхня доля невідома.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Українські сили можуть на якийсь час призупинити контрнаступну операцію та провести переоцінку поточної тактики для майбутніх атак. Про це повідомляє Інститут дослідження війни у зведенні від 18 червня.

Керівник естонського розвідцентру полковник Марго Гросберг 16 червня заявив, що найближчого тижня наступ України не очікується.

За інформацією видання The Wall Street Journal за 17 червня, український контрнаступ здебільшого зупинився для перегляду подальшої тактики.

Ці дані узгоджуються з нещодавніми оцінками ISW щодо масштабів і підходів локальних контратак України на півдні та сході. ISW раніше повідомляв, що ЗСУ поки не пускали в хід основну частину наявних сил. Основних зусиль у контрнаступі поки що не було зроблено. Операційні паузи, нагадали військові дослідники, — звичайне явище великих наступальних операцій. Поточна зупинка ще не означає, що контрнаступ ЗСУ закінчився.

Водночас у зведенні ISW ідеться, що Сили оборони 18 червня проводили наступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту й досягли деяких успіхів.

Геолокаційні кадри підтвердили обмежений поступ ЗСУ в районі 30 км на південь від Кремінної. Очільник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що за останні два тижні ЗСУ просунулися на понад кілометр у районі міста Донецьк. Російські джерела стверджували, що контрнаступ України йде на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки на кордоні Донецької та Запорізької областей, що принесло локальні успіхи.

Офіційний представник української Таврійської групи військ капітан Валерій Шершень заявив, що російські сили продовжують контратаки на заході Донецької та Запорізької областей і що українські сили мають "багато роботи".

Експерт британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Джек Вотлінг вважає, що вирішальна фаза операції українських сил ще попереду, тому поки що експерти повинні утримуватися від будь-яких оцінок її успіху чи невдачі.

Як вважає аналітик, українські військові вже зуміли прорвати початкові позиції армії РФ на широкій ділянці фронту, проте поки що їм далеко до основної оборонної лінії.

Генерал Марк Міллі вважає, що на контрнаступ України піде значний час і за це доведеться заплатити високу ціну.

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