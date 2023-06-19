Бійці ССО показали, як нищать окупантів просто в окопах (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій України зайшли з тилу до окопів супротивника та ліквідували 10 російських окупантів.

Вдалу атаку здійснили на Південному напрямі. На кадрах видно, як українські військові обходять ворожі позиції та ліквідують за допомогою стрілецької зброї кількох загарбників в окопах.

Оговтавшись від несподіванки, частина ЗС РФ намагалися чинити опір, але спроби були марними.

"На Півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала супротивника зненацька", — прокоментували відео військові.

Нагадаємо:

За даними Генштабу, від 24 лютого 2022-го ЗСУ знищили 220 450 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 630 військових. Армія РФ зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

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