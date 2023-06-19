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Частина Хмельниччини залишилася без світла: подробиці

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Частина Хмельниччини залишилася без світла: подробиці

Низка населених пунктів Хмельницької області залишилися без електрики через негоду. / Фото: УНІАН

В області вирувала негода.

Станом на понеділок, 19 червня, низка населених пунктів Хмельницької області залишилися без електрики через негоду. Роботи над відновленням роботи мережі тривають.

Про це повідомляють в Хмельницькобленерго.

"Злива та пориви вітру вночі призвели до незначних відключень в електромережах області, масові знеструмлення та пошкодження електромереж відсутні", - йдеться у повідомленні.

Поодинокі відключення є електромережах Хмельницького міського РЕМ, Теофіпольського, Старокостянтинівського, Новоушицького, Летичівського, Красилівського, Ізяславського та Дунаєвецького районів електромереж.  

Енергетики здійснюють необхідні аварійно-відновлювальні роботи. Планується, що до  кінця робочого дня світло в селях усіх мешканців вдасться відновити.

Як повідомлялося, на Прикарпатті, у Верховинському районі, через сильні дощі та грози два села залишаються повністю заблокованими. У них проживає близько 600 людей. 

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Дата публікації
Перегляди
3332
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