Часть Хмельницкой области осталась без света: подробности

По состоянию на понедельник, 19 июня, ряд населенных пунктов Хмельницкой области остались без электричества из-за непогоды. Работы по возобновлению работы сети продолжаются.

Об этом сообщают в Хмельницкоблэнерго.

"Проливной дождь и порывы ветра ночью привели к незначительным отключениям в электросетях области, массовые обесточения и повреждения электросетей отсутствуют", — говорится в сообщении.

Единичные отключения являются электросетями Хмельницкого городского РЭС, Теофипольского, Староконстантиновского, Новоушицкого, Летичевского, Красиловского, Изяславского и Дунаевецкого районов электросетей.

Энергетики осуществляют необходимые аварийно-восстановительные работы. Планируется, что к концу рабочего дня свет в селах всех жителей удастся восстановить.

Как сообщалось, в Прикарпатье, в Верховинском районе, из-за сильных дождей и грозы два села остаются полностью заблокированными. В них проживает около 600 человек.

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