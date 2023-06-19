Блинкен проводит встречу с Си Цзиньпином

Лидер Китая заявил о "очень значительном" прогрессе в укреплении связей между двумя крупнейшими экономиками мира.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился 19 июня с лидером Китая Си Цзиньпином и стороны начали переговоры.

Об этом сообщает CNN.

Блинкен и Си Цзиньпин проводят встречу в Пекинском Доме Народа в последний день визита госсекретаря США в Китай. Факт встречи в Белом доме подтвердили примерно за час до ее начала.

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В CNN заявили о потенциально решающем шаге к налаживанию американо-китайских отношений после февральского инцидента с китайскими воздушными шарами-шпионами в США.

Заявление Си Цзиньпина

Согласно сообщению Bloomberg, Си Цзиньпин сказал Блинкену, что во время его поездки в Китай обе стороны достигли "очень значительного" прогресса в укреплении связей между двумя крупнейшими экономиками мира.

"Я надеюсь, что благодаря этому визиту, господин министр, вы внесете более положительный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений", – сказал Си Блинкену.

"Стороны также достигли прогресса и договорились по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо", — сказал лидер КНР в видеоролике встречи, опубликованном Центральным телевидением Китая, не уточняя подробностей.

"Блинкен стал первым госсекретарем США, посетившим Пекин за последние пять лет, и его переговоры с чиновниками Китая рассматриваются как ключевая лакмусовая бумажка для определения того, можно ли создать определенную разрядку в период длительного недоверия", – говорится в сообщении CNN.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с лидером Китая Си Цзиньпином 19 июня / Фото: Associated Press

Встреча Блинкена с Ван И

Накануне Блинкен провел трехчасовую встречу с главным советником по иностранным делам Китая Ван И. Она подчеркнула серьезные проблемы в преодолении недоверия и трения, которые стали характерными для отношений США и Китая.

Так, Ван И обвинил Вашингтон в "неправильном восприятии" Китая как "первопричины" ухудшения отношений между двумя сторонами. Он также потребовал от США прекратить "подавление" технологического развития Китая и прекратить заявлять о "китайской угрозе".

Главный советник по иностранным делам Китая в который раз повторил, что Тайвань является одним из "основных интересов" КНР, относительно которого "нет места для компромисса или отступления".

В свою очередь Блинкен подчеркнул необходимость для стран "ответственно" руководить своей конкуренцией через "открытые каналы связи", чтобы гарантировать, что она "не перерастет в конфликт".

Госсекретарь США также заявил, что Штаты будут продолжать использовать свою дипломатию, чтобы отстаивать интересы и ценности американского народа.

Напомним, перед визитом в Китай Блинкен заявил о трех важных целях: установление "открытого и расширенного" диалога с официальными лицами КНР; продвижение интересов и ценностей США; изучение потенциальных отраслей сотрудничества, в частности, по экономической стабильности и изменениям климата.

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